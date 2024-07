I funerali di Vincenzo, il bimbo morto nel pozzo. La mamma “Voglio giustizia”

Oggi pomeriggio si sono svolti i funerali di Vincenzo Lantieri, il bimbo di 10 anni tragicamente scomparso giovedì scorso dopo essere caduto in un pozzo mentre giocava. La cerimonia funebre ha avuto luogo nella Basilica di San Sebastiano a Palazzolo Acreide, nel Siracusano, alle 16.30, officiata dall’arcivescovo di Siracusa, monsignore Francesco Lomanto.

L’intera comunità è stata profondamente colpita dall’accaduto. Il sindaco Salvatore Gallo ha proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia Lantieri. “Interpreto il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita da questo drammatico evento”, ha dichiarato il sindaco. La cittadinanza ha partecipato in massa alle esequie, dimostrando una volta di più l’affetto e il sostegno per i familiari del piccolo Vincenzo.

Durante la cerimonia, l’atmosfera era carica di dolore e commozione.

A conclusione della funzione, la madre di Vincenzo ha preso la parola, rivolgendo un appello straziante: “Voglio giustizia”. Sulla vicenda ci sono le indagini in corso per omicidio colposo, che vedono coinvolte nove persone, tra cui il proprietario del terreno dove si trova il pozzo e l’educatrice che ha tentato di salvare il bambino. L’autopsia ha confermato che la causa del decesso è stata l’annegamento. Ricerca fotografica di Salvo Bracchitta, tratta dalla diretta di Raiuno

