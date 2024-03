I controlli del territorio: in totale, espulsi 11 stranieri e denunciate 41 persone

Continuano i controlli da parte della polizia di Stato in tutto il territorio provinciale. Nelle ultime tre settimane sono state identificate complessivamente 5946 persone, controllati 2681 veicoli e accertato 220 infrazioni al codice della strada, con conseguenti contestazioni delle violazioni.

I CONTROLLI E LE MISURE

Sono state espulse 11 persone straniere irregolari e denunciate 41 persone all’autorità giudiziaria, mentre 12 sono state tratte in arresto in flagranza di reato o in esecuzione di misure emesse dall’autorità giudiziaria. Inoltre, sono stati effettuati 1178 controlli domiciliari su soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’autorità giudiziaria e a misure di prevenzione personali.

© Riproduzione riservata