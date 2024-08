Guardia costiera in missione, salva 46 migranti e li trasferisce a Pozzallo

Si è concluso poco dopo le 23, lo sbarco a Pozzallo di 46 persone. Sono state messe in salvo da una motovedetta della Guardia costiera che, partendo da Pozzallo, le ha raggiunte a circa 50 miglia dal porto ibleo. L’allerta era scattato nel.pomeriggio di ieri e segnalava un caso ‘sar’ per una cinquantina di persone a bordo di un natante in difficoltà.

Salvate 46 persone

Una volta raggiunto il barchino, i migranti sono stati trasferiti a bordo della motovedetta Cp 325 e portati a Pozzallo. Tra le 46 persone salvate, anche 8 minori. Nessuna donna. Non sono stati necessari ricoveri in ospedale ma tutte le persone sbarcate hanno la scabbia che verrà trattata alk’hot spot, alcuni anche con sovrainfezione batterica. Doppio controllo medico, prima dell’Usmaf e poi dell’Asp.

Foto: repertorio

