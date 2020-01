GUALTIERI CANDIDATO UNICO DEL CENTROSINISTRA ALLE SUPPLETIVE DI ROMA - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sarà il candidato unico dei partiti di centrosinistra (Pd, Italia Viva, Sinistra Italiana, Psi e Articolo 1) per le suppletive della Camera nel collegio Roma 1. “Roberto Gualtieri è la scelta più autorevole, unitaria e di apertura che il Pd e le altre forze di centrosinistra potessero mettere in campo per il collegio di Roma. Grazie a Gualtieri”, commenta su Twitter il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini.

