“Grazie”: mostra di Toni Campo dedicata a sei figure simbolo della storia siciliana

Si intitola “Grazie” la mostra del fotografo Toni Campo ed è un evento di grande rilevanza artistica e culturale per la città di Ragusa. Il titolo stesso, “Grazie”, suggerisce molteplici significati e rappresenta un atto di riconoscenza e apprezzamento.

Le foto della mostra presentano sei personaggi della storia cristiana siciliana, rappresentando “VI sanctorum siciliae”: Agata, Lucia, Rosalia, Alfio, Filadelfo e Cirino. La scelta di questi soggetti offre un’opportunità per esplorare e riflettere sugli aspetti storici e culturali dell’isola siciliana.

LA MOSTRA

La location scelta per la mostra, la chiesa di Santa Maria dei Miracoli, nota come “A Bammina”, è un esempio di architettura barocca secentesca situata nella zona prospiciente la vallata di Cava Gonfalone. Questa chiesa, rimasta chiusa per 70 anni, diventerà uno spazio espositivo per le opere fotografiche di Toni Campo, conferendo agli spettatori l’opportunità di ammirarla dall’interno.

L’allestimento delle foto come grandi arazzi e la loro collocazione sulle pareti libere della chiesa ottagonale creano un’atmosfera suggestiva e coinvolgente per i visitatori.

Il vernissage è previsto per il 28 luglio alle 19:30. La mostra “Grazie” sarà aperta al pubblico fino al 13 agosto, offrendo a turisti e residenti l’opportunità di ammirare queste opere artistiche di rilievo. L’ingresso è gratuito.