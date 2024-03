Grandi risultati per l’Avis di Ragusa: 45.282 donazioni registrate

Sono stati resi noti durante l’assemblea degli associati dell’Avis Provinciale di Ragusa, tenutasi il 23 marzo, i risultati ottenuti durante il 2023.

Con 45.282 donazioni registrate, l’Avis Provinciale ha fatto segnare un incremento di 851 unità rispetto all’anno precedente, confermando il suo ruolo fondamentale nel sistema trasfusionale del territorio ibleo. Il Presidente Salvatore Poidomani ha ringraziato tutte le donatrici e i donatori, nonché il personale sanitario e amministrativo che opera nei centri di raccolta, per il loro impegno e dedizione.

AVIS DI RAGUSA: UNA REALTA’ CONSOLIDATA NEL TERRITORIO

L’Avis di Ragusa si conferma quindi come una realtà associativa radicata nel territorio, impegnata non solo nella promozione del dono del sangue, ma anche nella diffusione della cultura della solidarietà e dell’educazione alla responsabilità civica. In particolare, si presta attenzione all’coinvolgimento dei giovani, al fine di garantire un continuo ricambio generazionale all’interno dell’associazione.

