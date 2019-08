GOVERNO, ZINGARETTI "SERVE DISCONTINUITÀ" - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – “C’è bisogno di un nuovo governo di discontinuità, non c’è nulla di personale, ma serve qualcosa di molto diverso di un governo che, a nostro giudizio visti i risultati, non è stato positivo”. Cosi’ il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ad Amatrice per la cerimonia di anniversario del terzo anno del terremoto 2016, anche in veste di presidente della Regione Lazio. “Per mia natura sono ottimista, credo che questa fase vada fatta ascoltando e rispettandoci l’uno con l’altro”, ha aggiunto.

Poi, in un post su Facebook, ribadisce: “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica, è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori. Per quanto riguarda i punti programmatici presentati, siamo disponibili e aperti ad ogni tipo di confronto. La sede nazionale del Pd è aperta e continueremo a lavorare per cercare di aprire una nuova stagione politica”.

(ITALPRESS).