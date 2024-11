Gli studenti di Vittoria “studiano” il mondo delle assicurazioni. Uno stage a Milano

di Francesca Cabibbo – Alcuni giovani vittoriesi, selezionati da una compagnia assicurativa, potranno avviare il loro futuro professionale versoi questo settore. Uno studente dell’Istituto Fermi, potrà effettuare un tirocinio formativo nella sede milanese di Allianz assicurazioni. Dopo la maturità conseguita al termine dell’anno scolastico, il giovane potrà raggiungere la sed3e di Milano e, al termine del tirocinio, avere la possibilità di una prospettiva occupazionale.

Si conclude così il percorso avviato a Vittoria dalla compagnia di assicurazioni che ha tenuto alcuni incontri per studenti delle ultime classi nella sede della scuola vittoriese. La responsabile per la zona, Gaia Verdone, ha incontrato gli studenti e ha spiegato loro i segreti del mondo delle assicurazioni, in modo da orientare anche verso questo settore le future scelte professionali. Ad accoglierli c’era la preside Rosaria Costanzo.



