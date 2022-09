Giro di Sicilia: ci saranno anche 6 ciclisti modicani

Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Rosario Iemmolo, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta. Sono questi i nomi dei sei ciclisti che, lunedì 26 settembre, partiranno per attraversare l’Isola, in sei giorni, passando per le località più importanti della nostra Sicilia.

I ragazzi stanno completando gli ultimi preparativi per poter così partire lunedì mattina alle ore 7.30 dal distributore Agip di via Risorgimento. Hanno pianificato tutto anche grazie al supporto che diverse aziende modicane hanno voluto fornire al gruppo. Ben 20, infatti, le imprese che hanno sponsorizzato il giro di Sicilia.

“È tutto pronto per la nostra avventura – sottolineano Saverio Bonomo, Francesco Cappello, Peppe Fede, Rosario Iemmolo, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta – Ci siamo allenati per portare a compimento questa nostra bella esperienza che è stata resa possibile anche dal grande supporto dei nostri sponsor. Attraverseremo le località più belle della nostra Isola e lo faremo di certo con tanto divertimento e spensieratezza”.

L’appuntamento è quindi per lunedì 29 settembre alle ore 7.30, presso l’Agip di via Risorgimento.