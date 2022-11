Girava con un cartello in auto con scritto “Tutto fumo e niente arresto”. Ma è stato arrestato per spaccio

Girava in auto per Pantelleria con, in bella vista, sul cruscotto, un cartello con scritto ‘Tutto fumo e niente arresto’.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Fermato a bordo della sua auto, i militari hanno trovato 60 grammi di marijuana e alcune sigarette artigianali.

A casa del giovane, i carabinieri hanno trovato altri 70 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish suddiviso in dosi, 6 piante di canapa indica alte circa 15 centimetri e quasi 3.000 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Per il giovane è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.