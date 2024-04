Giovedì 18 aprile a Ragusa l’evento conclusivo di “Progetto di Fattoria” dedicato al formaggio Ragusano Dop

Il progetto di valorizzazione del formaggio Ragusano DOP, conosciuto come “Progetto di Fattoria”, sta giungendo alla sua conclusione dopo un percorso intenso e proficuo. Questo progetto, nato dalla collaborazione tra Progetto Natura e Occhipinti Latticini di Fattoria e finanziato dalla Regione Siciliana nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, ha avuto l’obiettivo primario di valorizzare il formaggio Ragusano DOP attraverso varie attività di informazione, promozione e sostegno alle attività dei produttori.

Il Ragusano DOP rappresenta una tradizione secolare e un concentrato di valori nutrizionali e organolettici, rendendolo un’opzione ideale per arricchire la dieta quotidiana. Il convegno di chiusura del progetto, in programma per giovedì 18 aprile a Ragusa, rappresenterà un momento di celebrazione e riflessione sulle conquiste raggiunte e sulle prospettive future per questa eccellenza gastronomica siciliana.

IL CONVEGNO

Durante il convegno, si terranno visite guidate alle strutture coinvolte nella produzione del Ragusano DOP, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nel mondo affascinante della produzione casearia e di scoprire i segreti della stagionatura. Saranno presenti illustri rappresentanti del mondo politico, istituzionale e agricolo, che discuteranno delle prospettive e delle idee per la promozione e la tutela del Ragusano DOP.

Il momento centrale del convegno includerà interventi sull’evoluzione della stagionatura del Ragusano DOP, sulla sua produzione e sull’importanza dei formaggi DOP. Saranno affrontati anche temi cruciali come le strategie di marketing sui social media e l’importanza della tutela dei prodotti tipici.

La giornata si concluderà con un rinfresco durante il quale sarà possibile degustare il Ragusano DOP e altri prodotti caseari tipici, celebrando il successo del Progetto di Fattoria e il valore di questa autentica eccellenza enogastronomica siciliana. L’appuntamento è per giovedì 18 aprile presso la sala convegni di Progetto Natura a Ragusa.

© Riproduzione riservata