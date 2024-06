Genitori artisti, bimbi fantasiosi e volontari generosi. Un mix per abbellire gli esterni della scuola dell’infanzia di via Pietro Nenni a Scicli

Con “Facciamo Bella la Nostra Scuola” il plesso dell’Istituto comprensivo Don Milani al villaggio Jungi di Scicli ha cambiato volto. Alunni, genitori e volontari: tutti insieme per contribuire a rendere più bella la sede di via Pietro Nenni con l’apporto fondamentale della direzione didattica da un anno affidata alla dottoressa Carmela Paolino. I bambini hanno realizzato la decorazione di sassi con la tecnica del “rock painting art”, sassi che sono andati ad abbellire le aiuole del giardino del plesso scolastico.

Un murales realizzato dai genitori è stato inaugurato ieri in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente”.

I genitori hanno contribuito con la realizzazione di un murales nel prospetto principale dell’edifico scolastico. Sono stati i fratelli Buscema a realizzare il murales, che rappresenta i sogni di bambini e bambine: gioia, libertà, pace ed uguaglianza senza barriere e senza confini. “La finalità principale del progetto è stata quella di fare riacquistare valore agli spazi della scuola per restituire un ambiente decoroso, adatto ad esprimersi ed accogliere – spiega la dirigente scolastica Carmela Paolino – tutto ciò però non sarebbe stato possibile senza l’efficiente ed alacre operosità dei volontari dell’associazione ‘1° Maggio – Jungi’. Alcuni membri del sodalizio, infatti, hanno offerto la loro laboriosità per ripulire il giardino che attornia la struttura. Con zelo e solerzia hanno preparato gli spazi da adornare, dando così la possibilità alle docenti e agli alunni di completare l’opera l’infanzia rappresenta il futuro; un futuro immaginato come un tempo di speranza, di pace e fraternità tra i popoli. Questi spazi in cui si è operato i bambini potranno godere, in questi giorni di giugno, dell’aria aperta e delle aree attrezzate. Un grazie di cuore a chi ha contribuito alla realizzazione di questa bellissima iniziativa”. Ai genitori, ai volontari e alle rappresentanti delle quattro sezioni della scuola dell’infanzia sono stati consegnati gli attestati di merito.

