Gemellaggio tra il Festival Organistico Internazionale di Ragusa e Siviglia

Il Festival Organistico Internazionale Città di Ragusa, giunto alla sua 27ª edizione, ha siglato ufficialmente un prestigioso gemellaggio con il Festival Organistico di Siviglia. Questo importante passo è stato annunciato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha espresso grande soddisfazione per l’ulteriore crescita e riconoscimento del Festival diretto da Marco D’Avola.

Il gemellaggio rappresenta un legame artistico e culturale di grande valore tra le due città, offrendo una piattaforma per la condivisione di esperienze musicali e la promozione della musica d’organo. Entrambi i festival sono noti per portare in scena spettacoli musicali di altissimo livello, esibendo alcuni dei migliori organisti del mondo.

Il prossimo appuntamento del Festival Organistico Internazionale a Ragusa si terrà il sabato 11 novembre, alle 18.45, presso il Duomo di Ibla, un luogo straordinario che si presta magnificamente per le esibizioni musicali. Questo evento promette di essere un momento di grande importanza per la comunità locale e per tutti gli amanti della musica d’organo.

Il sindaco Peppe Cassì ha commentato entusiasticamente questa collaborazione, definendola “una firma prestigiosa per la nostra città”. Questo gemellaggio rappresenta un ulteriore passo avanti nella promozione della cultura musicale e nell’arricchimento dell’offerta culturale di Ragusa.

L’arte che accoglie l’arte, il legame tra queste due città attraverso la musica, e l’energia condivisa dalla comunità musicale saranno fondamentali per il successo di questo gemellaggio. Gli appassionati e gli artisti della musica d’organo potranno godere di spettacoli di altissimo livello, consolidando ulteriormente la reputazione di Ragusa come sede di eventi musicali di prestigio.