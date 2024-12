Furto sotto Natale: rubano borsa in auto mentre fa bancomat

Furto ai danni di una donna a Pedalino. I ladri hanno preso di mira l’auto di una donna, parcheggiata tra via Maria SS. Del Rosario e via Belice a Pedalino.

Una donna aveva parcheggiato la propria vettura nei pressi dell’agenzia della Banca Agricola Popolare di Ragusa, ora Banca Agricola Popolare di Sicilia. La donna si è avvicinata allo sportello bancomat per effettuare un prelievo di contante. In quel frangente, nell’arco di pochi minuti, qualcuno ha preso di mira la vettura, all’interno della quale si trovava la borsa della signora. I malviventi – forse due persone – hanno infranto il vetro dello sportello, hanno afferrato la borsa e sono fuggiti.

Un episodio anomalo, specie considerato che lo sportello bancario si trova in una strada centrale, a pochi metri dalla piazza principale della frazione, piazza Gramsci. All’ora del “colpo”, la domenica mattina più persone si recano in piazza, abituale luogo di ritrovo, o in chiesa per la celebrazione della messa. Nella zona inoltre vi sono numerose telecamere.

Pochi minuti sono bastati per i malviventi per mettere a segno il furto all’interno della vettura. Probabilmente avevano adocchiato gli spostamenti della donna verso lo sportello bancomat e hanno calcolato di avere tempo bastevole per il colpo. Poi sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce.

