Furto in una pasticceria di Vittoria. Il bottino è di 50 euro

Furto in una pasticceria a Vittoria. Un ladro solitario è entrato in azione ai danni di un esercizio commerciale nella zona di piazza Enrico Berlinguer.

Questa volta il ladro ha scelto di agire sfondando – forse con un vaso – il vetro situato sulla parte posteriore del negozio. Una volta all’interno ha agito in pochi secondi riuscendo a portar via un magro bottino, appena 50 euro che si trovavano in cassa.

Indagini in corso

Le indagini sono condotte dalla Polizia. Anche questa volta si esaminano le immagini delle telecamere che possono permettere di individuare il ladro che agisce sempre a volto coperto e in maniera fulminea. Dopo aver colpito il negozio, arraffa ciò che può e si allontana prima di un possibile intervento delle forze dell’ordine.

Questa volta il ladro ha agito in un orario inconsueto se rapportato agli episodi precedenti. Il colpo è stato messo a segno poco dopo le 23, mentre in altre occasioni ha colpito intorno alle due di notte.

Gli elementi raccolti finora dagli inquirenti potrebbero permettere di assicurare quanto prima alla giustizia il responsabile.

© Riproduzione riservata