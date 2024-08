Fino al 31 agosto ogni venerdì e sabato la chiesa di San Giuseppe a Scicli aperta alle visite

Reduce del successo della presentazione della prima pubblicazione di Tanit Scicli, Non Omnis Moriar, il saggio dedicato al cimitero monumentale della città presentato lo scorso venerdì 2 agosto nella magica cornice del giardino di Palazzo Bonelli-Patané, Tanit torna in campo e rilancia la sua azione culturale in città. Da oggi e fino a tutto il 31 di questo mese ogni venerdì e sabato, riaprirà i battenti della chiesa di San Giuseppe sita nel quartiere omonimo nel cuore storico della città. Qui si potrà conoscere la Scicli tardomedievale fra viuzze e luoghi di culto.

Non sarà aperta solo la chiesa di San Giuseppe ma, in accoppiata, verrà aperta al pubblico anche la chiesa rupestre cinquecentesca del Calvario, per un viaggio eccezionale alla scoperta di un luogo di secolare fede e arte, aperto solo nei giorni del Giovedì e Venerdì Santo. I due siti saranno visitabili, appunto, ogni venerdì e sabato, dalle 17 alle 19 con le visite al Calvario che avranno cadenza oraria alle 17.15 e alle 18.15.

