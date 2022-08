Finanziati dalla Regione la realizzazione della Chiesa Maria Regina di c.da Cisternazzi a Ragusa e il restauro dell’organo a canne della Cattedrale

Finanziati dalla Regione Siciliana la realizzazione della Chiesa Maria Regina di contrada Cisternazzi a Ragusa e il restauro dell’organo a canne Serassi-Tamburini della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa.

È arrivato, infatti, a conclusione l’iter di finanziamento per la realizzazione della Chiesa Maria Regina in contrada Cisternazzi a Ragusa per un ammontare di € 4.297.052,19, mettendo così un punto fermo ad una delle più considerevoli incompiute del territorio ibleo, al quale si somma il finanziamento per il restauro dell’organo a canne Serassi-Tamburini della Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, per un ammontare di € 272.262,00.

A dare comunicazione di questi finanziamenti è la dott.ssa Valentina Spadaro, che è stata trait d’union tra l’amministrazione regionale, in particolare con l’assessore Marco Falcone, e la Diocesi di Ragusa.