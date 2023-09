Festival internazionale di musica barocca a Scicli. Si parte con il famoso organista Martino Lurani Bernuschi

E’ la terza edizione di un evento all’insegna della musica barocca in programma, con cinque diversi appuntamenti e con artisti di fama mondiale, per tutto il mese di settembre. Questa sera, alle 20.30, nella chiesa di San Bartolomeo tornerà a suonare l’antico organo. Ad esibirsi l’organista Martino Lurani Bernuschi con il concerto dal titolo “Dal barocco al romantico”. Organizzato dall’Associazione culturale Skenè, il festival ha nel M° Marcello Giordano Pellegrino il direttore artistico. “Siamo giunti alla terza edizione e, con questa nuova edizione siamo certi che faremo vibrare ancora una volta, di atmosfere musicali uniche, i monumenti più belli della città – afferma Pellegrino – saranno cinque concerti gratuiti che abbracceranno sciclitani e viaggiatori. Strumenti particolari come clavicembali, organi e tiorbe saranno i protagonisti fra architetture barocche che vestono di maggior suggestione le note di variazioni, sonate e gran concerti”.

Si inizia il 6 settembre per continuare l’8, il 15, il 24 e finire il 30 settembre.

La chiesa di San Bartolomeo ed il palazzo Spadaro saranno le due location principali mentre un concerto, quello del 15 settembre, si terrà nella chiesa settecentesca di San Giuseppe nell’antico quartiere tardo-medievale di Scicli.