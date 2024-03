Feste religiose e non: dalla Regione fondi per 134 mila euro. Andranno a Comiso, Acate, Modica, Pozzallo e Chiaramonte

L’Assessorato alle Autonomie Locali, guidato da Andrea Messina, ha reso pubblico l’elenco delle città siciliane che riceveranno un sostegno economico per l’organizzazione di eventi religiosi, culturali ed enogastronomici, mirati a rafforzare la coesione sociale nel territorio di competenza. Per la provincia di Ragusa sono stati stanziati 134 mila euro.

I FONDI

Ragusa: 20 mila euro per l’organizzazione della manifestazione “Riscopriamo le Origini”, che comprende le feste patronali di S. Giorgio e S. Giovanni, i Laboratori Public History e la mostra Labyrintus

Comiso: 25 mila euro per la manifestazione “Le tradizioni religiose della primavera casmenea”.

Acate: 17 mila euro per la manifestazione “Rievocazione storica della Festa di S. Vincenzo”.

Modica: 40 mila euro per le manifestazioni religiose della Madonna Vasa Vasa, S. Giorgio e Madonna delle Grazie.

Pozzallo: 25 mila euro per la manifestazione “Pozzallo in-festa estate 2024”.

Chiaramonte Gulfi: 7 mila euro per la Festa del Lavoro e la Sagra della Focaccia.

Manifestazioni che contribuiscono a rendere vive le tradizioni della nostra provincia. Naturalmente, c’è rammrico per altre importanti città che hanno altrettanti eventi di rilievo in calendario, come Ipica per la Settimana Santa e Scicli per la festa de “U Gioia”.

© Riproduzione riservata