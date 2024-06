Festa di San Pietro a Modica, rinnovata con eventi e bancarelle. Ecco cosa cambia

Modica si appresta a vivere una delle sue festività più sentite con un rinnovato entusiasmo e una serie di eventi che promettono di rendere omaggio a San Pietro, patrono della città assieme a San Giorgio. L’amministrazione comunale, su impulso dell’assessorato allo sviluppo economico, ha deciso di potenziare la festa di San Pietro, trasformandola in un evento ancor più attrattivo e coinvolgente.

Un Programma Ricco di Novità

Quest’anno, le bancarelle che arricchiranno le vie di Modica saranno quasi raddoppiate rispetto al passato, offrendo ai visitatori una vasta gamma di prodotti e specialità locali. L’ampliamento del mercato a supporto della manifestazione religiosa è solo una delle tante novità introdotte per questa edizione della festa.

Questo sabato sera, il cuore di Modica Bassa sarà animato da un concerto tributo ai Queen, una delle band più amate di sempre. Questo evento musicale rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di rivivere le emozioni delle canzoni che hanno fatto la storia del rock.

Inoltre, Valentina Romani, l’attrice della celebre serie “Mare Fuori”, sarà presente per il festival “Scenari”, aggiungendo un tocco di glamour e cultura alla manifestazione. La sua partecipazione è molto attesa e contribuirà a rendere la festa ancora più speciale.

La Processione e i Trasporti

Il clou della festa sarà, come sempre, la solenne processione con il simulacro di San Pietro. Un momento di profonda devozione e tradizione che vede la partecipazione di tutta la comunità modicana.

Per facilitare l’accesso e la partecipazione agli eventi, l’amministrazione ha predisposto un servizio di bus navetta. Questo consentirà di evitare problemi di transito e parcheggio, soprattutto vista la chiusura di Modica Bassa per permettere lo svolgimento delle celebrazioni in tutta sicurezza.

Un Rilancio Importante

L’assessore Tino Antoci ha sottolineato l’importanza di questa edizione della festa di San Pietro: “Dopo tempo abbiamo cercato di rivitalizzare fortemente dopo un po’ di anni questa importante festa per la città. Un rilancio vero e proprio.. Antoci ha ricordato anche la particolarità della chiesa barocca di San Pietro, con i suoi imponenti “Santoni” lungo la scalinata, che rappresentano uno degli elementi più caratteristici e affascinanti del patrimonio culturale modicano.

Una Festa per Tutti

La festa di San Pietro di quest’anno si preannuncia come un evento imperdibile, capace di unire tradizione e novità, fede e divertimento. Un’occasione per riscoprire le radici culturali di Modica e per vivere momenti di gioia e condivisione.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini e i turisti a partecipare numerosi e a godere delle numerose iniziative organizzate per celebrare uno dei santi patroni della città. Modica si prepara ad accogliere tutti con il calore e la vivacità che da sempre caratterizzano questa splendida città siciliana.

© Riproduzione riservata