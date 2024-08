Ferragosto e il barbecue: 10 regole per renderlo perfetto senza rinunciare alla salute

Il barbecue è una tradizione amata, soprattutto a Ferragosto, ma per garantirne la sicurezza e preservare i valori nutrizionali, è importante seguire alcune regole. L’immunologo Mauro Minelli ha fornito 10 consigli chiave:

Pulizia della griglia: assicurarsi che la griglia sia pulita, priva di residui che potrebbero alterare il gusto della carne e renderla meno salutare.

Scelta delle carni: preferire carni magre per ridurre la produzione di sostanze tossiche durante la cottura. Evitare carni grasse come salsicce e costolette.

No alle ‘unzioni’: evitare l’uso di burro, margarina o olio sulle carni magre per non vanificare la scelta salutare delle carni.

Scegliere la legna giusta: usare legna come frassino, quercia o ciliegio, evitando legni resinosi come pino o abete che possono alterare il sapore e generare sostanze nocive.

Non punzecchiare la carne: evitare di premere o punzecchiare la carne durante la cottura per prevenire il rilascio di grassi che, a contatto con il calore, possono produrre fumi tossici.

Marinatura: marinare la carne con ingredienti come vino, aceto o salsa di pomodoro con erbe e spezie per renderla più tenera e ridurre la produzione di composti tossici. Asciugare bene la carne prima di cuocerla.

Non sovraccaricare il barbecue: non mettere troppi alimenti sulla griglia contemporaneamente, specialmente se richiedono tempi di cottura diversi.

Posizione del barbecue: collocare il barbecue lontano dal tavolo degli ospiti per evitare che i fumi e gli odori invadano l’area.

Cottura lenta: per carni spesse come bistecche o polli, cuocere a una distanza maggiore dalla fonte di calore per ottenere una cottura uniforme senza bruciare l’esterno.

Attenzione e cura: la grigliata richiede attenzione e competenza per garantire la sicurezza alimentare e ottenere risultati gustosi.

Seguire queste regole aiuterà a godere di un barbecue delizioso e salutare, evitando rischi per la salute e valorizzando al meglio gli ingredienti scelti.

