FAVINO SUL SET DI "PADRE NOSTRO”, RIPRESE TRA ROMA E LA CALABRIA - Ragusa Oggi

ROMA (ITALPRESS) – Claudio Noce dirige Pierfrancesco Favino nel suo terzo lungometraggio per il cinema, Padre Nostro, le cui riprese sono iniziate a Roma il 29 luglio.

Scritto dallo stesso Noce con Enrico Audenino, il film è prodotto da Lungta Film di Andrea Calbucci e Maurizio Piazza, da PKO Cinema & Co., società di produzione dello stesso Favino, da Tendercapital Productions, società di produzione cinematografica appartenente al Gruppo Tendercapital, in collaborazione con Vision Distribution e con il sostegno della Calabria Film Commission.

Ispirato a un fatto di cronaca, Padre Nostro è la storia di due ragazzini, Valerio e Christian, e dell’estate in cui fanno una scoperta terribile, la violenza degli adulti, e una meravigliosa, la forza dell’amicizia.

Nel cast anche Barbara Ronchi e i giovanissimi Mattia Garaci e Francesco Gheghi.

Dopo la tappa romana, le riprese proseguono in questi giorni in Calabria, sulla costa tirrenica a Scilla e Palmi, in Sila a Lorica e sul lago Arvo, e sulla costa ionica a Camini, Riace e al castello San Fili a Stignano.

La direzione della fotografia è affidata a Michele D’Attanasio, la scenografia a Paki Meduri, i costumi a Olivia Bellini.

PADRE NOSTRO uscirà nelle sale cinematografiche distribuito da Vision Distribution.

(ITALPRESS).