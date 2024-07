Ex fidanzato deluso appicca il fuoco alla casa della sua ex. Tragedia sfiorata a Vittoria

È un ex fidanzato deluso l’uomo che ha appiccato il fuoco nel pomeriggio di ieri in una palazzina di via Cacciatori delle Alpi a Vittoria. L’uomo, che ha 28 anni, è stato identificato grazie alle immagini delle telecamere della zona, rintracciato dalla Polizia e in tarda serata condotto in commissariato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Nella nottata è stato trasferito nel carcere di Ragusa. Di lui si occuperà ora il magistrato.

L’uomo – secondo quanto si è appreso – è entrato nell’edificio situato all’angolo tra via Cacciatori delle Alpi e via Principe Umberto e ne è uscito poco dopo mentre dal portone d’ingresso si vedeva fuoriuscire fumo e fiamme.

Due bombole del gas al pianterreno rischiavano di esplodere

Poco dopo, nella zona si è scatenato l’apocalisse e solo grazie all’intervento dei vigili del fuoco si è riusciti ad evitare il peggio. Al piano terra dell’edificio, vicino all’ingresso, c’erano due bombole che con le fiamme rischiavano di esplodere. Si sono vissuti momenti di tensione anche perché una giovane si trovava all’ultimo piano dell’edificio e non riusciva a fuggire a causa del fumo e delle fiamme delle scale.

Il dirigente del commissariato e i vigili del fuoco hanno tratto in salvo la donna all’ultimo piano

Il dirigente del commissariato di Vittoria, Giovanni Arcidiacono, è salito all’ultimo piano della casa per trarre in salvo una donna di 35 anni, riuscendo ad uscire grazie alla scala esterna dei vigili del fuoco. I pompieri sono poi riusciti a portare all’esterno le due bombole e a metterle in sicurezza. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Anche il dirigente Arcidiacono, pur se illeso, ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari per un principio di intossicazione.

Sul posto, sono intervenuti anche i vigili urbani con il comandante Giampaolo Monaca che hanno supportato il lavoro dei vigili del fuoco e deviato il traffico mettendo in sicurezza la zona.

