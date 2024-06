Esplode pneumatico: camion carico di sabbia si ribalta fra Modica e Pozzallo: ferito l’autista

Un incidente stradale autonomo si è verificato stamani intorno alle 12 sulla SS. 194 fra Modica e Pozzallo in corrispondenza del km 110.200. L’autista di un camion carico di sabbia ha perso il controllo del mezzo a causa dell’esplosione di un pneumatico.

Ferito l’autista

Sul posto, i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno aspettato l’arrivo dei mezzi idonei per il recupero del mezzo, considerando che non è stato possibile staccare i due serbatoi di gasolio dalle batterie. L’autista del mezzo, rimasto ferito, è stato trasportato in ospedale.

© Riproduzione riservata