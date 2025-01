Esalazioni da monossido di carbonio. A Modica in una casa di campagna

Una famiglia è finita in ospedale per presunte inalazioni di ossido di carbonio che hanno messo in allarme i componenti del nucleo familiare. L’accaduto in contrada Cozzo Cassero in una villetta di campagna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Modica e l’equipe sanitaria del 118 che ha soccorso l’intero nucleo familiare trasferendolo in ospedale, al Maggiore-Nino Baglieri di Modica, per le cure.

Dalle prime ipotesi le esalazioni sarebbero riconducibili ad una fossa biologica in dotazione alla villetta familiare. Le condizioni dei componenti dell’intero nucleo non destano preoccupazioni.

© Riproduzione riservata