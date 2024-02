Era in bici, investito sulla Vittoria-Gela: muore un giovane senegalese

Le condizioni erano disperate. Soccorso, era stato trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria dove è arrivato in arresto cardiaco ed è deceduto dopo qualche ora nel reparto di Rianimazione. Si tratta di un 34enne di origini senegalesi che all’alba di oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale; lui era in sella alla sua bicicletta.

PER IL GIOVANE NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

L’impatto contro un furgoncino Fiat Daily lungo la strada statale 115 nel tratto che da Vittoria conduce a Gela, al Km 293+5 all’altezza del ristorante il Picchio Verde. La dinamica è in fase di accertamento ad opera dei militari dell’Arma. Il giovane era arrivato in ospedale con un quadro clinico disperato e in arresto cardiaco. Stabilizzato era stato intubato e ricoverato nel reparto di Rianimazione dove è deceduto questa mattina intorno alle 10.

