Era ai domiciliari ma non è stato trovato in casa ai controlli: denunciato giovane albanese

Un giovane di 26 anni di origine albanese è stato denunciato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Durante un servizio di controllo del territorio intensificato dalla Questura di Ragusa per prevenire reati, gli agenti della Squadra Volante hanno lo hanno denunciato perchè non è stato trovato in casa ai controlli.

I fatti

Gli eventi si sono verificati nei giorni scorsi. Nel corso di un controllo di routine, gli agenti si sono recati presso l’abitazione del giovane, situata nella periferia di Ragusa. Hanno però constatato che il ventiseienne non si trovava in casa, nonostante fosse sottoposto a misure restrittive di arresti domiciliari.

Successivamente, l’uomo è stato rintracciato in un orario non consentito.

Provvedimenti

A seguito dell’accertamento, il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente per il reato di evasione.

