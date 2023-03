Elezioni Ragusa: Centrodestra punta su Giovanni Cultrera: “L’alternativa c’è”

Il centrodestra di Ragusa ha presentato ufficialmente il suo candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Si tratta di Giovanni Cultrera, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Insieme e Ragusa in movimento.

La conferenza stampa, che si è tenuta ieri pomeriggio, ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori, che hanno applaudito calorosamente il candidato e i suoi alleati. Pasquale Spadola, ex candidato sindaco di Fratelli d’Italia, ha aperto il discorso con un monologo in cui ha definito se stesso come il “regista dell’operazione”. Spadola ha sottolineato che la scelta di Cultrera come candidato sindaco è stata il risultato di un processo di sintesi tra le diverse forze politiche del centrodestra.

Cultrera ha ringraziato i suoi alleati per la fiducia e ha sottolineato che la sua candidatura è stata scelta per rappresentare la sintesi delle idee condivise dalla coalizione. Ha inoltre citato Spadola e Giuseppe Lo Destro, ex consigliere in quota Insieme, come due delle figure fondamentali della sua sfida elettorale, sottolineando che saranno due degli assessori designati.

Il candidato sindaco ha poi chiamato a raccolta l’elettorato di centrodestra, sottolineando l’importanza dell’unità nella vittoria.