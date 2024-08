Elena Mallo resta alla Passalacqua Ragusa

La Passalacqua Ragusa è lieta di annunciare che Elena Mallo, giovane esterna classe 2005, continuerà a far parte del roster per la stagione 2024/2025. La Mallo, che ha dimostrato grande dedizione e crescita nelle scorse stagioni, rappresenta una delle promesse più luminose del vivaio biancoverde.

Lo scorso anno, Elena ha accumulato preziosa esperienza in Serie B con la formazione allenata da Yvan Baglieri, contribuendo alla vittoria del campionato regionale. Parallelamente, ha avuto l’opportunità di allenarsi per l’intera stagione con la squadra di Serie A1 sotto la guida di coach Lino Lardo, giocando diversi minuti in partite ufficiali. Anche nella stagione precedente, Elena aveva già avuto modo di assaporare il campo in Serie A1, dimostrando una crescita costante.

Per la nuova stagione, Elena sarà a disposizione di coach Mara Buzzanca, che punta fortemente sulla crescita delle giovani atlete per costruire un progetto solido e di lungo termine. “Elena è una giocatrice con ampi margini di miglioramento,” afferma Buzzanca. “Il suo impegno e la sua dedizione al lavoro la rendono una risorsa preziosa per il futuro della nostra squadra.”

Elena Mallo si unirà a un roster già competitivo che comprende Chiara Consolini, Ramona Tomasoni, Marika Labanca, Amaiquen Siciliano, Oliwia Pelka, Gabriele Narviciute, Vanda Kozacova e Federica Mazza. Restano ancora due posti da assegnare per completare la squadra che si ritroverà al Palaminardi a fine mese per iniziare la preparazione della nuova stagione.

La società esprime grande fiducia nel percorso di crescita delle proprie giovani atlete e rinnova l’impegno a valorizzare il talento locale, offrendo loro le migliori opportunità di sviluppo sia personale che professionale.

© Riproduzione riservata