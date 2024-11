Ecco chi sono i nuovi vigili urbani di Ragusa. E se non state attenti vi faranno le multe

Il Corpo di Polizia Locale di Ragusa si rafforza: sei nuovi agenti in servizio.

La Polizia Municipale accoglie sei nuovi agenti, pronti a rafforzare il presidio sul territorio e rispondere alle esigenze di sicurezza e controllo della città. I nuovi arrivi sono stati ricevuti in Municipio dal sindaco e da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione, in un incontro che ha ufficialmente sancito il loro ingresso in servizio.

L’assessore al Personale, Catia Pasta, ha espresso soddisfazione per il potenziamento della squadra: “Per anni, il nostro Corpo di Polizia Municipale ha operato sotto organico, ma negli ultimi mesi abbiamo invertito questa tendenza, con l’assunzione di 15 nuovi agenti in poco più di un anno. È una risposta concreta a una delle richieste più frequenti da parte dei cittadini: aumentare la presenza degli agenti nelle strade per garantire sicurezza, decoro e un costante controllo del territorio.”

Anche l’assessore alla Polizia Municipale, Giovanni Gurrieri, ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo degli agenti come primo punto di contatto tra il Comune e i cittadini: “Siamo coscienti che ogni agente rappresenta il front office del Comune, sempre pronto a rispondere alle richieste della comunità. Essere un agente di Polizia Municipale significa affrontare continue pressioni, ma sapere di poter contare su una squadra composta da superiori, assessori e sindaco è fondamentale per fornire risposte efficaci e soluzioni concrete.”

Con questo nuovo ingresso di personale, il Corpo di Polizia Locale si prepara ad affrontare con maggiore efficacia le sfide quotidiane della sicurezza urbana, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel garantire una città più sicura e vivibile.



