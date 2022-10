E’ morto Amou Haji, l’uomo più sporco del mondo. E’ morto il 23 ottobre nel villaggio di Dejgah, nella provincia meridionale di Fars, in Iran. Aveva 94 anni. La notizia è stata pubblicata dal Guardian, citando l’agenzia di stampa IRNA, che ha precisato come l’anziano eremita non si lavava da quando aveva 20 anni, sostanzialmente dal lontano 1954.

Haji dormiva in una buca che si era scavato da solo, mangiava carne di porcospino e beveva acqua dalle pozzanghere. Di lui si diceva che avesse deciso di diventare un eremita a causa di una delusione d’amore, ma c’è anche chi raccontava che il vecchietto non volesse lavarsi per paura di ammalarsi.

Amou aveva soltanto un vizio, di cui tutti erano a conoscenza: fumare la pipa, anche se pare che utilizzasse un tabacco decisamente insolito, realizzato con l’utilizzo di escrementi di animali.

Dopo la sua morte, il primato (comunque non ufficialmente riconosciuto dal Guinness World Records) potrebbe andare a un uomo indiano che sostiene di non lavarsi da oltre 30 anni.