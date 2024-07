E’ iniziato “Stazione poesia”, evento a latere del festival “L’ingegnere di Babele”. Fino a domenica 14 luglio presso la Fondazione Bufalino tanti appuntamenti “Sui passi di San Francesco”.

Ancora un festival nel festival per una sinfonia di versi per dialogare con chi sillaba preghiere per la Pace. È la poesia la protagonista dell’evento a latere del festival “L’ingegnere di Babele” che da ieri 11 luglio e fino a domenica 14 regala giorni interamente dedicati a quella che è, a tutti gli effetti, l’arte delle suggestioni, delle emozioni, la capacità di trasferire in parole lo stato d’animo dell’autore, per poi nutrirsene ancora una volta. «Ad ospitarci, come ogni anno, è il nostro capostazione Gesualdo Bufalino e la fondazione a lui dedicata – ci dice Salvatore Schembari – ideatore e curatore del festival – stavolta il sottotitolo “versi in transito”, quest’anno, sarà sostituito da un dialogo di devozione tra poesia, “Sui passi di San Francesco”, e la preghiera di un monaco buddista che, ogni mattina e al tramonto, da 26 anni ormai, si sporge da un monte sacro alla Pace, per guardare i seminati della pianura di Comiso fino all’occaso. Lo fa dopo che il cuore si gonfia al ritmo di un tamburo mentre offre con le labbra un mantra ripetuto ogni giorno davanti a un tempio. “Nam-myoho-renge-kyo” il soffio mistico che lo muove fermo verso il Buddha per condurci, sui passi della pace, a svelare un paradiso vietato. Noi abbiamo intuito di poterlo seguire, con altre preghiere rivolte al Cristo, abbiamo pensato alla misura della poesia dello scrittore comisano, alla preghiera laica e religiosa, per congiungere agli anni di un destino (dal 2023 al 2026) le città di Assisi e Comiso. Pensiamo così di poter far scoppiare la Pace dentro di noi, l’unica fede che ci resta per poter annientare le guerre che sospingono l’umanità a voler cancellare il visibilio di una luce eterna tra terra e cielo. Noi attendiamo la misericordia che trabocca all’infinito».

«”Stazione Poesia: sui passi di San Francesco” – ribadisce l’altro direttore artistico Pietro Russo – vuole essere una domanda, la ‘nostra’ domanda di donne e uomini di questo tempo, al Cantico. Noi, come il santo d’Assisi, sappiamo metterci in ascolto di quel canto cosmico che il poeta Francesco ha saputo sentire dentro di sé e quindi restituirlo in quei folgoranti versi salmici? Abbiamo quindi pensato di mettere in dialogo con il Cantico uomini e donne di sapienza e di poesia che in varie forme hanno risposto alla domanda di Francesco: Guidalberto Bormolini (monaco e tanatologo), Davide Rondoni (poeta nonché Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi), Franca Mancinelli, Massimiliano Mandorlo, Sebastiano Burgaretta, Gabriella Grasso, Giuseppe Condorelli, Maria Rita Schembari. Seguire i passi di San Francesco è un azzardo. Significa seguire la via già tracciata dall’esempio di Cristo a cui il Santo conforma tutta la sua vita, e quindi accettare che la strada sia impervia, dura, a tratti curvilinea; ma vuol dire anche trovare dentro di sé, dentro ognuno di noi quell’accordo universale che ci fa risuonare come una nota nel Canto d’amore della creazione».

Programma:

Giovedì 11 luglio

Cortile della Fondazione Gesualdo Bufalino

ore 19.00

Guidalberto Bormolini – Davide Rondoni, Vivere il cantico delle creature. La spiritualità cosmica e cristiana di san Francesco – Edizioni Messaggero Padova

Conduce Pietro Russo

ore 20.00

Franca Mancinelli – Massimiliano Mandorlo, In ascolto del Cantico: due poeti in dialogo

Venerdì 12 luglio

Cortile della Fondazione Gesualdo Bufalino

ore 18.00

Fiato corto. Un palco per la poesia

Reading di poesie aperto a tutti

Letture libere di poesie proprie, di Gesualdo Bufalino o di altri poeti

ore 20.00

Mappe e tracce francescane

Intervengono Sebastiano Burgaretta, Massimiliano Mandorlo, Paola Tricomi (da remoto)

Sabato 13 luglio

Cortile della Fondazione Gesualdo Bufalino

ore 19.00

La Viggilia franciscana di Santo Calì

Intervengono Giuseppe Condorelli, Gabriella Grasso e Pietro Russo

ore 20.00

La poesia e la lingua del cuore: “La seconda rivoluzione” di Jacopone

Conversazione con Maria Rita Schembari

Domenica 14 luglio

Cortile della Fondazione Gesualdo Bufalino

ore 20.30

Lampi di luce. L’altra rivoluzione

Hair (Hair, Usa 1979, 121’) di Miloš Forman

Proiezione del celebre musical sullo spirito pacifista degli hippies

ore 22.30

Jours de fêtes. L’altra rivoluzione

Il paese della Pace, la città di San Biagio

Festa a sorpresa con musiche e beverage del MUG



