Due ragusani arrestati a Malta con 4 chili di cocaina

Una soffiata alla Polizia maltese; una Mercedes guidata da un ragazzo con un’altra persona a bordo si stava imbarcando sul catamarano per Pozzallo martedì sera. Sospetto di un carico di droga. I due ragusani, una segretaria di 46 anni e un pizzaiolo di 18 anni sono stati arrestati; a bordo dell’auto, 4 chili di cocaina: valore sul mercato, oltre mezzo milione di euro.

La cronaca

La polizia maltese, al punto di sbarco, vede la macchina segnalata ma a bordo solo la donna che era alla guida. Gli agenti decidono di controllare la lista passeggeri e trovano il nome del ragazzo. Lui era sbarcato a piedi. Lo fermano. In tasca aveva una chiave/telecomando Mercedes; azionandola si apriva proprio quella macchina guidata dalla donna. La storia inizia a quadrare. La donna accusa un malore. La macchina viene sigillata, verrà riaperta quando la donna, dopo i controlli medici si riprende. Entrambi i soggetti assistono alla perquisizione. I cani segnalano la presenza della droga che in un primo momento non viene trovata. Sono state necessarie delle radiografie per scoprire che i cani antidroga avevano ragione e la droga era occultata nei sedili anteriori dell’autovettura. Quattro chili di cocaina oltre a mille euro in contanti.

La donna sarebbe stata bloccata mentre tentava di inviare un messaggio con un telefonino; nello smartphone gli inquirenti avrebbero trovato delle istruzioni per la ‘consegna’. I due sono entrambi sotto accusa per associazione a delinquere per importazione e spaccio di cocaina. La droga è stata sequestrata assieme all’autovettura. Giovedì si è tenuta l’udienza di convalida; la 48enne è assistita dagli avvocati Giannella De Marco, Charles Mercieca e dal consulente, avvocato Gianluca Gulino del Foro di Ragusa, il 18enne è assistito dagli avvocati Joseph Giglio e Michaela Giglio.

