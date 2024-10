Due persone in ospedale dopo lite a Vittoria nella zona della circonvallazione

Due persone ferite in ospedale. Una violenta lite è scoppiata nella serata in una zona vicino alla circonvallazione di Vittoria (via Pozzo Bollente) in un’area non distante dal Mc Donalds e dalla ex discarica sub comprensoriale.

Due persone sono state caricate in ambulanza e trasportate in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi. Sull’episodio indaga la Polizia. Non si sa ancora quante persone siano coinvolte e quali siano i motivi che abbiano scatenato l’alterco. Sul luogo dell’accaduto erano presenti cinque auto della Polizia, a riprova di un episodio che desta notevole preoccupazione. Notizia in aggiornamento. Ricerca fotografica di Franco Assenza – foto di repertorio

