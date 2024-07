Dopo una serie di infortuni, Giorgio Calvi riparte dalla Virtus Ragusa

Dopo una serie di infortuni che lo hanno costretto a fermarsi, Giorgio Calvi riparte dalla Virtus Ragusa. L’ala/centro milanese, nato nel 2000, è il quarto rinforzo della squadra di coach Recupido per il prossimo campionato. Calvi è noto per la sua versatilità e abilità tecnica, capace di ricoprire più ruoli e di aprire il campo con tiri da dietro l’arco.

La scorsa stagione di Calvi è stata segnata da due gravi infortuni: una caduta durante la partita contro Rende che gli ha causato un problema alla spalla, e un infortunio al legamento crociato del ginocchio subito dopo le festività natalizie. Dopo l’ultima apparizione contro Capo d’Orlando il 7 gennaio, è stato costretto a fermarsi fino all’intervento chirurgico di aprile. Nonostante questo, Calvi ha continuato a supportare i suoi compagni dalla panchina, dimostrando il suo spirito combattivo e il suo ruolo fondamentale nello spogliatoio.

Calvi ha espresso la sua felicità nel continuare il suo percorso con la Virtus Ragusa: “Sono molto felice di continuare il mio percorso in maglia Virtus, con la quale inizierò la mia terza stagione. Purtroppo lo scorso anno sono stato fermato da un infortunio, il cui recupero si completerà nei primi mesi del prossimo campionato. Il percorso per tornare in campo sta proseguendo bene, sotto il controllo dello staff medico e atletico, e sto lavorando duramente per essere pronto. Voglio ringraziare tutta la società, dalla dirigenza allo staff tecnico e medico, in particolare la presidente Sabbatini e coach Recupido, che mi sono sempre stati vicini e per la fiducia che mi hanno dimostrato. Voglio ripagarla sul parquet. Ci aspetta un campionato di categoria superiore, ma sono sicuro che ci toglieremo le nostre soddisfazioni, e continueremo a far divertire i nostri tifosi, che invito a supportarci come sempre hanno fatto. Forza Virtus!”.

