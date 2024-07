Dopo la serie A di basket in carrozzina, il sogno del para triathlon: la storia di Alessandro La Terra

Alessandro spacca. E’ così che potremmo definire la carriera sportiva di Alessandro La Terra, atleta di Santa Croce Camerina che ha scelto di dedicarsi allo sport agonistico dopo un incidente che lo ha costretto in carrozzina. Dopo la serie A di basket in carrozzina e il titolo italiano di powerlifting, il suo sogno è cimentarsi con il para triathlon, una disciplina per cui ha bisogno di attrezzature speciali e su misura. Per questo ha avviato una raccolta fondi che trovate qui: link alla raccolta fondi.

La storia di Alessandro La Terra

Alessandro è stato ricevuto dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì e dagli altri rappresentati dell’amministrazione comunale: “Ci sono due possibilità – ha sottolineato l’atleta – quando ti succede una cosa come quella che è accaduta a me: o ti infili sotto il letto, non dentro il letto ma sotto, e non esci più; oppure ti metti in gioco. Io, anche grazie a chi mi sta vicino, sono riuscito a prendere la seconda strada. Adesso ho due obiettivi: fare del mio meglio nel sociale, fare del meglio nello sport. In entrambi i casi voglio abbattere limiti”.

Il sindaco Peppe Cassì ha commentato con entusiasmo: “Alessandro spacca. Alessandro ha una determinazione e una voglia negli occhi che non può che spaccare. Diamo insieme ad Alessandro la possibilità di fare sport, di abbattere limiti”.

La determinazione e la forza di volontà di Alessandro La Terra sono un esempio di resilienza e ispirazione per tutta la comunità, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione e superamento delle barriere.

