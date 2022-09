Dopo il sole arrivano forte pioggia e tuoni. Tombini saltati. Allerta meteo in corso. Ecco le previsioni

l’allerta meteo gialla per tutta la giornata di oggi, con un avviso che dura fino a mezzanotte. Sembra che il maltempo durerà per varie ore di questo pomeriggio. Alcune città hanno già attivato i presidi di emergenza, come ha già annunciato ad esempio il Comune di Modica. Altri Comuni, che ha fatto invece Pozzallo, si è portato avanti pulendo i canali di scolo.

Tanto tuono’ che piovve. Ed è proprio vero l’antico detto. Poco dopo le 14,20 un violentissimo acquazzone sta interessando la città di Ragusa e altre zone della provincia con tanto di forti tuoni e fulmini. Acqua copiosa che arriva dal cielo che può rappresentare un toccasana per le campagne ma che rischia di diventare eccessiva se si superano i livelli. La Protezione Civile ha già lanciatoper tutta la giornata di oggi, con un avviso che dura fino a mezzanotte. Sembra che il maltempo durerà per varie ore di questo pomeriggio. Alcune città hanno già attivato icome ha già annunciato ad esempio il Comune di Modica. Altri Comuni, che ha fatto invece Pozzallo, si è portato avanti pulendo i canali di scolo.

A Ragusa è bastato poco a far saltare i tombini in alcune vie, anche centrali. La foto riporta quanto accaduto all’incrocio tra via Archimede e viale dei Platani, dove evidentemente ancora persistono i problemi da risolvere su scolo dell’acqua piovana.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni segnalano la permanenza del maltempo https://www.ilmeteo.it/

Giovedì 22 Settembre : giornata caratterizzata da pioggia e schiarite, temperatura minima di 16°C e massima di 22°C. Nel dettaglio: nuvolosità innocua al mattino, deboli rovesci di pioggia al pomeriggio, molto nuvoloso o coperto alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 22°C, la minima di 16°C alle ore 7, lo zero termico più basso si attesterà a 3170m alle ore 23 e la quota neve più bassa, 3070m, alle ore 19. I venti saranno moderati da Est sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 18km/h, alla sera moderati da Est-Nord-Est con intensità tra 13km/h e 18km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 2.3, corrispondente a 498W/mq.



Venerdì 23 Settembre : giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, minima 14°C, massima 23°C. Nel dettaglio: poche nubi al mattino, nuvolosità innocua al pomeriggio, cielo in prevalenza coperto alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 23°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 7 sarà di 14°C. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Est-Nord-Est con intensità di circa 18km/h, moderati da Est al pomeriggio con intensità di circa 17km/h, deboli da Est alla sera con intensità tra 7km/h e 12km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 5.1, corrispondente a 752W/mq.