Dopo anni, finalmente, ci sarà un bar all’interno del Giovanni Paolo II: affidato l’incarico a una ditta di Modica

L’Asp di Ragusa ha finalmente concluso la procedura per l’affidamento della gestione del servizio bar all’interno dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa. L’incarico è stato assegnato a una ditta di Modica, che ora dovrà presentare un progetto per l’allestimento dei locali. Questo progetto dovrà essere approvato dal Servizio Tecnico aziendale, dalla Direzione sanitaria e amministrativa dell’ospedale, prima di procedere alla stipula del contratto e all’avvio dei lavori di allestimento. Com’è noto, infatti, sono anni che il personale e anche le famiglie dei pazienti chiedono l’apertura di un bar all’interno dell’ospedale, dato che il presidio si trova lontano da qualsiasi attività di ristorazione.

La mancanza di un punto di ristoro nell’ospedale

Il Direttore generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago, ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che la mancanza di un punto di ristoro nell’ospedale aveva pesato sulla comunità ragusana per troppo tempo. L’ospedale “Giovanni Paolo II” potrà finalmente contare su un bar attrezzato, che offrirà un servizio utile sia per i pazienti e le loro famiglie, sia per il personale sanitario. L’obiettivo è inaugurare il nuovo bar entro le festività di Natale.

