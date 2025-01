Don Ciotti in provincia di Ragusa

Nel contesto del percorso “100 passi verso il 21 marzo”, in preparazione alla XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno, si terranno numerose iniziative in tutta la Sicilia, con Trapani come piazza centrale dell’evento. I temi centrali saranno la memoria delle vittime delle mafie, il riutilizzo dei beni confiscati, la giustizia rigenerativa e il monitoraggio civico.

Tra gli ospiti di rilievo ci sarà don Luigi Ciotti, fondatore di Libera e del Gruppo Abele, che nei prossimi giorni farà tappa nella provincia di Ragusa per incontrare studenti e cittadini.

Appuntamenti con don Ciotti in provincia di Ragusa

Mercoledì 5 febbraio – Teatro Tenda di Ragusa (ore 11:00): incontro con circa 1000 studenti provenienti da tutte le scuole della provincia, alla presenza di Dirigenti scolastici, Sindaci e autorità locali.

Ispica – Società Operaia (ore 15:00): incontro aperto al pubblico.

Noto (in serata): confronto con la comunità locale insieme al Vescovo.

L’evento si inserisce nel tema scelto per il prossimo 21 marzo, “Il vento della memoria semina giustizia”, con l’obiettivo di sensibilizzare la società civile e le nuove generazioni sull’importanza della legalità e dell’impegno contro le mafie.

