Domato l’incendio lungo la SS. 514, traffico bloccato per un’ora al km 13. Bonifica in corso

E’ stato domato il grave incendio che si è verificato intorno all’ora di pranzo lungo la SS. 514. Partito da contrada Para-Para, si è poi diffuso rapidamente in zona contrada Gerardo per lambire la SS. 514. Per un’ora, il traffico è rimasto bloccato al km. 13 a causa del fumo e delle fiamme.

Le operazioni

Il traffico è stato regolato dalla polizia locale di Chiaramonte. I vigili del fuoco, la protezione civile di Chiaramonte e le squadre forestali sono tutt’ora sul posto per procedere alla bonifica. Lungo il cammino, il fuoco ha incontrato notevoli quantità di rifiuti abbandonati che avrebbero innescato un fumo denso e nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato anche un’azienda e al momento i dirigenti dei vigili del fuoco stanno effettuando dei sopralluoghi.

