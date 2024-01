Disoccupato, dopo tre giorni di digiuno, afflitto dalla fame, chiede i carabinieri un pasto

È una storia commovente quella dell’uomo di 46 anni residente nel Frusinate, che, afflitto dalla fame e dal freddo in una casa vuota, ha chiesto aiuto ai Carabinieri. Il disoccupato, rimasto solo dopo la scomparsa dei genitori e del fratello, ha vissuto un declino graduale, culminato con la perdita del lavoro.

UNA STORIA COMMOVENTE

Dopo tre giorni senza cibo e in condizioni di estrema difficoltà, l’uomo ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri della compagnia di Pontecorvo per chiedere assistenza. Di fronte a questa drammatica situazione, i militari hanno risposto prontamente, fornendo al soggetto un pasto immediato e necessario.

Successivamente, dimostrando grande sensibilità, i Carabinieri hanno raccolto derrate alimentari per donarle all’uomo in difficoltà, cercando di alleviare la sua situazione di necessità. Quest’atto di gentilezza e solidarietà è stato accolto con gratitudine dall’uomo, che ha ringraziato i militari per il loro aiuto e sostegno in un momento così difficile della sua vita.