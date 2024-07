Davide Dipasquale da vice coach a giocatore. Altro colpo per la Meerkat basket Scicli

Prosegue senza sosta la campagna acquisti per la società sciclitana che milita nella Divisione Regionale 1 maschile Sicilia di basket e che nella scorsa stagione, appena al suo battesimo, ha rappresentato il classico…osso duro da combattere. Dalla panchina, dove nella scorsa stagione agonistica ha svolto il ruolo di vice allenatore al fianco del titolare Sergio Trovato, Davide Dipasquale quest’anno ha deciso di scendere in campo e di spendersi per la squadra ed i suoi giocatori. “Dopo l’esperienza dell’anno scorso in panchina da vice coach, Davide ha deciso di rimettersi in gioco, riprendere e riallacciare le scarpe appese al chiodo – spiega la società di basket sciclitana composta dal trio Fabrizio Lonatica, Paolo Ficili ed Alfonso Cannata – siamo felici di annunciare il ritorno sul parquet di Davide Dipasquale, classe 84, scuola Virtus Ragusa, pivot mancino di 195 cm dalla mano educata. La sua grande esperienza lo rende un’aggiunta preziosa per la Meerkat Scicli. Con un background abbastanza variegato e una carriera costellata di successi e promozioni, siamo certi che Davide porterà esperienza, tecnica e leadership alla Meerkat Scicli!”.



Il suo passato sportivo nelle diverse stagioni. 1998-2001 Fortitudo Ragusa (C2); 2001-2003 Virtus Ragusa (A2); 2003-2005 Luiss Roma (B2); 2005-2006 Eurobasket (C1); 2006-2009 Fox Roma (C2); 2014-2015 Studentesca Licata (C2); 2015-2016 Studentesca Licata (C1); 2016-2018 Girgenti Giants (Promozione); 2018-2019 Girgenti Giants (D).



I commenti sui social non si contano. Uno per tutti arriva da Giuseppe Di Feola: “giocatore affidabile, prolifico ed estroso, il Basket Scicli da adesso non riuscirà più a farne a meno. Congratulazioni Davidone!”.

© Riproduzione riservata