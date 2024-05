Dall’eternit ai fertilizzanti agricoli: discarica abusiva a Vittoria, denunciato il proprietario del sito

C’era di tutto in una discarica abusiva individuata nel territorio di Vittoria: dall’eternit alla plastica, dal materiale edilizio ai bidoni contenenti fertilizzante agricolo. Una vera e propria “bomba” ecologica pronta ad esplodere. La polizia, in collaborazione con gli agenti di polizia locale, hanno sequestrato un sito di circa 13 mila mq situato nei pressi dei campi coltivati. All’interno della discarica vi erano rifiuti pericolosi e tossici tra cui elettrodomestici, grondaie, bottiglie di plastica e vetro, bidoni con ferlizzanti e prodotti per l’agricoltura, amianto, materiale edilizio, rivestimenti in gomma e lastre d’alluminio.

Individuato e denunciato il proprietario

Nella stessa area, all’interno di una costruzione rurale, è stato trovato materiale in plastica, legno, secchi di vernice e altri elettrodomestici. Adiacente alla costruzione, è stata individuata una zona utilizzata per lo smaltimento dei rifiuti tramite incendio, con la presenza di cenere e resti di oggetti bruciati.

Gli agenti hanno identificato il proprietario del sito, che è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata