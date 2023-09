Dal 13 al 15 ottobre ritornano gli artisti di strada di Ibla Buskers

L’attesa ventottesima edizione di Ibla Buskers a Ragusa Ibla si avvicina, con l’associazione Edrisi che sta lavorando intensamente per offrire un evento straordinario dal 13 al 15 ottobre 2023. Questo festival, noto per ospitare artisti di strada da tutto il mondo, trasforma le strade e le piazze del quartiere barocco in un palcoscenico all’aperto, offrendo al pubblico spettacoli e performance uniche.

In questa edizione, c’è una particolare attenzione verso il quartiere Fiumicello, con l’obiettivo di promuovere la riscoperta di questa zona e la sua storia affascinante. Il tema di quest’anno è dedicato al “ribelle di piazza degli Archi: Guerra di santi e sommosse di popolo nella Ragusa del ‘600″, che rappresenta un momento insolito della storia di Ragusa dove emerge la forza del popolo.

Ibla Buskers non si limita solo a offrire spettacoli artistici, ma si impegna anche in un progetto di rigenerazione urbana dell’ex quartiere Fiumicello, con performance artistiche, installazioni e attività per coinvolgere la comunità locale e mettere in luce la memoria storica di questo luogo.

Come sempre, il festival ospiterà una varietà di artisti di strada, tra cui acrobati, musicisti, giocolieri e mimi, per accontentare tutti i gusti del pubblico e regalare tre giorni di divertimento e bellezza sia ai grandi che ai più piccoli.

Per ulteriori informazioni sugli artisti, i luoghi e gli orari, è possibile seguire i canali social del festival o visitare il sito web ufficiale www.iblabuskers.it.