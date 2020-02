Coronavirus, 650 casi in Italia - Ragusa Oggi

Finora risultano contagiate dal coronavirus Covid-19 in Italia 650 persone in 12 regioni e in una Provincia autonoma. Lo rende noto la Protezione Civile.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 403, 111 in Veneto, 97 in Emilia-Romagna, 19 in Liguria, 4 in Sicilia, 3 nelle Marche, 3 nel Lazio e 3 in Campania, 2 in Piemonte, 2 in Toscana, 1 in Abruzzo, 1 in Puglia e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 248, 56 sono in terapia intensiva, mentre 284 si trovano in isolamento domiciliare. 45 persone sono guarite, mentre per i decessi il numero sale a 17.

(ITALPRESS).

