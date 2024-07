Copiosa perdita d’acqua a Marina di Ragusa: la segnalazione dei residenti

Una copiosa perdita d’acqua a Marina di Ragusa in via Nervi 1. La perdita, secondo quanto segnalato dai residenti, è presente da circa 4 settimane. In un periodo di scarsità di risorse idriche e siccità galoppante come quello che stiamo vivendo, una perdita d’acqua di queste dimensioni andrebbe subito attenzionata e risolta.

Per questo motivo, i residenti hanno segnalato già la perdita a Iblea Acque, Sindaco di Ragusa, Polizia Muncipale e Protezione Civile, chiedendo un immediato intervento per evitare lo spreco di altre importanti risorse.

