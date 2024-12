Controllati 109 stranieri durante i servizi straordinari interforze. Oltre 600 le persone fermate

Proseguono con intensità i controlli straordinari del territorio in provincia di Ragusa, organizzati dalla Questura in collaborazione con i Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. L’operazione, definita ad “alto impatto operativo”, si inserisce nell’ambito delle strategie discusse nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e il rispetto della legalità.

I controlli si sono concentrati nei centri storici e nelle periferie di Ragusa, Ibla, Vittoria e Modica, dove è stata messa in campo un’azione capillare da parte delle forze dell’ordine. In particolare, sono stati controllati 109 cittadini stranieri, con approfondimenti sulla loro posizione amministrativa per verificare la regolarità della loro presenza sul territorio.

Complessivamente, l’operazione ha visto il coinvolgimento di 660 persone e 221 autovetture. Sono state inoltre rilevate 11 violazioni del Codice della Strada, dimostrando un’attenzione particolare alla sicurezza e al rispetto delle regole stradali.

Un ulteriore focus è stato posto sugli esercizi commerciali, per verificare il rispetto delle normative amministrative e delle regole di sicurezza. Questo approccio ha contribuito a rendere l’intervento non solo preventivo ma anche educativo, volto a sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici sull’importanza della legalità.

I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane, nell’ottica di garantire una presenza costante e incisiva delle forze dell’ordine a tutela della sicurezza pubblica.

© Riproduzione riservata