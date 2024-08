Comiso: si è dimesso l’assessore alle Finanze Peppino Arezzo. È stato in carica 14 mesi

Si è dimesso l’assessore al Bilancio del cCmune di Comiso, Peppino Arezzo. Arezzo ha presentato le dimissioni ieri mattina. La sua esperienza amministrativa, iniziata nel giugno 2023, è durata 14 mesi.

Esponente della cosiddetta “società civile” Arezzo era l’unico assessore tecnico della giunta guidata a Comiso da Maria Rita Schembari, al suo secondo mandato alla guida della città.

Schembari ha reso note le ragioni delle dimissioni dell’assessore, uno dei commercialisti più stimati in città, dovute a “una insostenibile inconciliabilità tra l’incarico stesso, tra i più delicati dell’ente locale, e le molte incombenze e responsabilità della professione privata. Avendolo provato sulla mia pelle e ricordando il mio quinquennio da assessore – continua Schembari – lo comprendo e condivido la sua stanchezza”.

Peppino Arezzo ha vissuto questo periodo distinguendosi per il tratto signorile e grande disponibilità. “A me e a noi membri della giunta – rimane il privilegio di aver condiviso questa delicata fase del mio secondo mandato con una persona specchiata moralmente e di modi antichi e gentili. A lui la città e l’amministrazione devono l’aver esitato quattro bilanci: due preventivi e due consuntivi, in un periodo non facile per tutte le amministrazioni comunali”.

Toccherà al sindaco scegliere ora il nuovo amministratore. La nomina di Arezzo era “in quota” alla stessa prima cittadina mentre la nomina degli altri sei assessori è avvenuta dopo serrate trattative tra i partiti e le liste che hanno sostenuta la sindaca eletta. I sei assessori designati, il vicesindaco e la presidente del consiglio comunale sono stati scelti tra i consiglieri comunali più votato, secondo le regole di un rigido “manuale Cancelli”. Tutti gli assessori si sono dimessi dal consiglio comunale, eccezion fatta per Roberto Cassibba che – così come nella prima consiliatura, ha mantenuto il doppio incarico, dimettendosi solo nelle ultime settimane.

Schembari sceglierà nelle prossime settimane, dopo la pausa ferragostana, il nuovo amministratore e – come detto – la nomina dovrebbe spettare a lei e potrebbe avvenire fuori dalle logiche dei partiti. Ma – come avviene in questi casi – non si escludono eventuali ingerenze o pressioni da parte dei gruppi politici.

Uno degli ultimi atti dell’assessore Arezzo è stata la predisposizione del rendiconto finanziario approvato qualche giorno fa dal consiglio comunale, con il voto contrario delle opposizioni. Si tratta di un bilancio rigido, che fotografa la difficoltà di tutti gli enti locali, alle prese con rigidità delle finanze comunali. Il comune di Comiso sconta ancora i postumi del dissesto finanziario del 2012, appesantito anche dall’introduzione, negli anni successivi, del “canone concessorio non ricognitorio” che, inserito per alcuni anni in bilancio, non ha mai prodotto alcuna entrata nelle casse comunali ed è stato infine, due anni fa, cancellato dai capitoli di bilancio.

LE REAZIONI POLITICHE

Dichiarazioni di Gaetano Scollo, segretario cittadino e consigliere comunale del PD di Comiso: “Rispettiamo la decisione del dott. Arezzo e lo ringraziamo per il lavoro svolto durante il suo mandato. Tuttavia, il Partito Democratico di Comiso non può ignorare il contesto in cui queste dimissioni avvengono. Questa amministrazione, ormai alla sua seconda legislatura, ha già visto in passato situazioni simili. Durante la prima legislatura, l’unico assessore civico, lo stimato dott. Caggia, fu costretto a dimettersi in circostanze analoghe.

L’assessore Arezzo ha sempre operato con garbo istituzionale e ha mantenuto rapporti costruttivi anche con le opposizioni. Ha lavorato in condizioni estremamente difficili, cercando di gestire una situazione economica e finanziaria disastrosa.

Le dimissioni dell’Assessore Arezzo sono, a nostro avviso, l’ennesima conferma del grave stato delle finanze in cui versa il Comune di Comiso. Questa situazione è stata da noi denunciata ripetutamente sia durante la precedente legislatura che in quella attuale. L’ultima approvazione del bilancio consuntivo 2023 ha evidenziato un quadro davvero molto preoccupante, che non può essere ignorato.

Rinnoviamo il nostro impegno a vigilare sulla gestione economica del Comune, nella speranza, speriamo non vana, di non trovarci già in un punto di non ritorno.”

