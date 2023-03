Comiso: pace fiscale negata. L’opposizione protesta

I cittadini comisani attualmente non possono beneficiare della tregua fiscale con rottamazione e stralcio delle cartelle fino a mille euro a causa della scelta politica dell’Amministrazione Schembari di affidarsi ad un agente di riscossione privato. Questa scelta ha escluso Comiso, secondo l’interpretazione attuale della normativa, dalla possibilità di avere uno sconto su interessi e sanzioni o un’agevolazione come milioni di cittadini di altri comuni in un momento difficile per moltissime famiglie.

E’ quanto denuncia in una nota Gaetano Gaglio, uno degli oppositori della Giunta Schembari. Al di là delle polemiche, Gaglio chieda che si trovino presto delle soluzioni utili ai cittadini.

Secondo Gaglio i cittadini si sentono privati di una possibilità concreta di ridurre i propri disagi economici a causa di scelte politiche rivelatesi sbagliate. Non solo questo, ma la scelta dell’agente di riscossione privato sembra essere stata fatta senza considerare le conseguenze a lungo termine per il comune.

Viene fatto presente che molti cittadini sono arrabbiati e delusi dalla mancanza di possibilità di beneficiare della tregua fiscale. Inoltre, sembra che l’Amministrazione Schembari stia cercando di difendere l’indifendibile invece di assumersi la responsabilità per le sue scelte sbagliate.

L’assessore Pepi, a cui viene espressa solidarietà, sta cercando di estendere i benefici della tregua fiscale anche a Comiso, ma la situazione attuale sembra essere difficile da superare.

Gaglio sostiene che “invece di difendere questa scelta, l’Amministrazione Schembari dovrebbe assumersi la responsabilità per i suoi errori e cercare di trovare una soluzione nell’interesse dei cittadini.

Comiso avrebbe potuto gestire direttamente la riscossione coattiva, mantenendo la possibilità di venire incontro in vari modi ai propri cittadini, o associarsi ad altri comuni per gestire la situazione in modo più efficace.

Invece di polemizzare e attribuire la colpa agli avversari politici, l’Amministrazione Schembari dovrebbe cercare di lavorare insieme alla comunità locale per trovare una soluzione e riparare agli errori commessi. Questo sarebbe un passo importante per ripristinare la fiducia dei cittadini nella politica locale”.