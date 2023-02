Ciccio Barone, ex assessore della Giunta Cassì, ha deciso. Scenderà in campo alle prossime elezioni amministrative e lo farà da protagonista dell’agone politico. Dopo le note vicende che hanno visto la divisione delle strade tra lui e l’attuale sindaco Peppe Cassì, e dopo i mesi di riflessione e di pausa che si è concesso, anche se ha lavorato e non poco dal punto di vista politico, ha deciso di scoprire tutte le sue carte e ha pertanto deciso di annunciare i suoi prossimi progetti politici che riguardano da vicino la città di Ragusa e le prossime elezioni amministrative.

Le voci smentite

E dopo aver smentito le voci di possibili accordi con i partiti di Centrodestra (si era parlato di contatti con Forza Italia e Lega ma anche Fratelli d’Italia), conferma invece il fronte civico di opposizione a Cassì. La sua priorità è l’asse con “gli amici prima della politica”, ovvero Raffaele Schembari di Territorio (quest’ultimo si è tirato indietro dalla possibile carica di candidato a sindaco) e Riccardo Schininà di GenerAzione.

“Sono impegnato nella costruzione di un grande progetto politico basato sulla visione della Ragusa del futuro, dove valuteremo proposte serie per la città”, ha affermato Barone in un recente articolo sul quotidiano La Sicilia a firma di Laura Curella.

Ecco dove si candida Barone e il suo Patto per Ragusa

Barone si candiderà ma non a sindaco ma al Consiglio comunale. Parlando della lista Patto per Ragusa “che verrà presto presentata”, l’ex assessore annuncia a chiare lettere che sarà tra i candidati: “Ci metterò la faccia in prima persona perché credo molto in questo percorso”.

Il dialogo con il “civismo vero” è la priorità di Barone, anche se è probabile che il progetto politico progressista possa comprendere il Partito Democratico rappresentato a Palermo da Nello Dipasquale e nel Comune capoluogo da Peppe Calabrese. “Parleremo di programmi e non di come dividere gli spazi assessoriali o lottizzare enti o società partecipate. Maggiori dettagli verranno forniti in seguito”, continua Barone.

Chi ci sarà con Barone

Tra i candidati a fianco di Barone ci sono già i noti ex consiglieri di maggioranza Luca Rivillito e Gianni Mezzasalma. Barone lascia aperta la possibilità di altre uscite dal gruppo Cassì, dicendo che “nella vita tutto può accadere”.

Il fronte progressista, magari in tandem con il Pd, potrebbe anche interessare i pentastellati anche sembra che potrebbero puntare su un altro candidato mentre le liste civiche, come appunto Patto per Ragusa, GenerAzione e altre che emergeranno a breve, dovrebbero puntare su Riccardo Schininà che dunque al momento sembra restare il solo possibile candidato a sindaco posto che Raffaele Schembari si è auto-eliminato e Barone chiarisce che si candida al Consiglio comunale. E forse già domani la candidatura di Schininà sarà ufficializzata. Ultime ore per definire i dettagli.